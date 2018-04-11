Медведев призвал российских спортсменов, отстраненных от ОИ, обращаться в суд

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал российских спорстменов, отстраненных от Олимпийских игр в Пхенчхане, отстаивать свои права не только в спортивных судах, но и обращаться с исками в российские и зарубежные суды общей юрисдикции.

«Нужно добиваться справедливости всеми юридически возможными способами: это и судопроизводство в спортивном арбитраже, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне», - заявил премьер после оглашения отчета о работе правительства в Госдуме.

Медведев назвал отстранение российских атлетов от участия в Олимпийских играх несправедливым и подчеркнул, что правительство готово оказать поддержку спортсменам.

«На мой взгляд, абсолютно необходимо продолжать такого рода исковое производство и в других судах, в том числе иностранных общегражданских судах, куда наши спортсмены могут заявить свои требования, и они это сделали», - заявил премьер-министр.

Он также выразил возмущение тем, что лозаннский арбитраж так и не предоставил мотивировочную часть своего решения, согласно которому обвинения с атлетов были сняты, но на Олимпиаду они так и не поехали. По словам Медведева, такое отношение к спортсменам является абсолютно несправедливым и политизированным.