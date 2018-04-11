Фанаты «Ромы» после исторической победы над «Барселоной» оккупировали центр Рима
Огромное количество болельщиков итальянского футбольного клуба «Рома» вышли на улицы Рима, чтобы отпраздновать победу своего клуба над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Фото: Insidefotoimago / sportfotodienst / globallookpress
Сотни фанатов футбольного клуба «Рома», обыгравшего «Барселону», отметили победу команды в центре Рима.
Автомобили гудели, болельщики купались в фонтанах и залезали на крыши автобусов, улицы были заполнены людьми в желто-красной форме, передает РИА Новости.
Intanto a Trigoria “Voglio solo star con te” 🎶💛❤️ pic.twitter.com/4CUjsUwLsv— Roma TV (@romatv) 10 апреля 2018 г.
«Рома» разгромила «Барселону» со счетом 3:0 после гостевого проигрыша 1:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1984 года.
Голы забили Джеко, Де Росси и Манолас.