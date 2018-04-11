Фанаты «Ромы» после исторической победы над «Барселоной» оккупировали центр Рима

Сотни фанатов футбольного клуба «Рома», обыгравшего «Барселону», отметили победу команды в центре Рима.

Автомобили гудели, болельщики купались в фонтанах и залезали на крыши автобусов, улицы были заполнены людьми в желто-красной форме, передает РИА Новости.

Intanto a Trigoria “Voglio solo star con te” 🎶💛❤️ pic.twitter.com/4CUjsUwLsv — Roma TV (@romatv) 10 апреля 2018 г.

«Рома» разгромила «Барселону» со счетом 3:0 после гостевого проигрыша 1:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1984 года.

Голы забили Джеко, Де Росси и Манолас.