FIFA может запретить аренду футболистов

Возможность запрета арендных соглашений между клубами рассматривается в международной федерации футбола FIFA. Об этом сообщило французское издание France Football.

Для обсуждения вопроса о реформировании трансферной системы в федерации создана специальная комиссия, в которую включили представителей Международного профсоюза игроков, Ассоциации европейских клубов, собственно FIFA, а также бывших футболистов. Среди них такие звезды мирового футбола, как Кафу, Звонимир Бобан, Эдвин ван дер Сар и Марко ван Бастен.

В рамках реформирования системы трансфера федерация также планирует рассмотреть ограничение максимальных гонораров для игроков.