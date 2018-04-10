Американцы станут самой многочисленной группой иностранных болельщиков на ЧМ-2018

Болельщики из Соединенных Штатов Америки станут самой многочисленной группой иностранцев, которые посетят чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщили в российском посольстве в США.

«Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов. Это не может нас не радовать», - говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Ранее в газете The Guardian появился материал, в котором американским болельщикам посоветовали «подумать дважды» перед поездкой в РФ на чемпионат мира по футболу в связи с дипломатическим кризисом между Россией и Западом. Однако, как подчеркнули в российском диппредставительстве, у жителей США лишь растет интерес к РФ.

«Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле», - говорится в сообщении.

Кроме того, в российском посольстве подчеркнули, что такие «предупреждения» могут быть связаны с тем, что получится обратный эффект – жителям США понравится Россия.

«Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде», - рассказали в ведомстве.

Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июня. Он пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах.

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