Назван самый красивый гол в истории Чемпионатов мира

Гол, забитый мексиканцем Мануэлем Негрете в ворота сборной Болгарии на Чемпионате мира 1986 года, ФИФА признала самым красивым в истории ЧМ.

Как сообщается на сайте ФИФА, победителя определило голосование болельщиков, проходившее в Facebook с 31 марта по 9 апреля. Выбрать было необходимо один из 32 голов системе плей-офф. В результате были названы два финалиста.

В финале Негрете обошел бразильца Эдера, который отметился точным ударом в матче со сборной СССР на ЧМ-1982 в Испании.