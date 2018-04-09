Не дождетесь - Илюмжинов отказался покидать пост президента FIDE

Решение президентского совета с требованием к Кирсану Илюмжинову немедленно уйти в отставку - абсолютно политическое и не имеет никакого отношения к шахматам. Об этом в комментарии радио «Звезда» сообщил сам Илюмжинов.

Он подчеркнул, что в сентябре снова будет баллотироваться на пост главы FIDE и в отставку не собирается.

«Я скажу – не дождетесь. Это связано с выборами президента FIDE, которые состоятся в Грузии, где решил баллотироваться грек Георгиос Макропулос. И они решили потребовать моей отставки, чтобы я не мог избираться, так как у меня мощнейшая поддержка. Считаю, что это политическое давление на меня, вмешательство во внутренние дела международной организации. Поэтому в отставку уходить не собираюсь», - заявил Илюмжинов.

Ранее сообщалось, что президентский совет FIDE потребовал от Илюмжинова немедленно уйти в отставку.