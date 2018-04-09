FIDE потребовала немедленной отставки президента Илюмжинова

Президентский совет FIDE обратился к главе организации Кирсану Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Минфина Соединенных Штатов Америки.

Заседание совета прошло в Минске, передает ТАСС. Четырнадцать членов совета проголосовали за эту резолюцию, один - против. До этого в FIDE заявили, что банк UBS намерен закрыть счета федерации из-за американских санкций в отношении Илюмжинова, вследствие чего у организации могут возникнуть финансовые проблемы.

Помимо этого, вице-президент Международной шахматной федерации Георгиос Макропулос объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы FIDE. Другими кандидатами являются двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов и Илюмжинов, который руководит организацией с 1995 года.