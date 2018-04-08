ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с казанским «Ак Барсом».
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в шестом матче финала Западной конференции КХЛ.
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу столичных армейцев. Автором решающей шайбы стал Михаил Григоренко.
ЦСКА выиграл с общим счетом в серии - 4:2.
В финале Кубка Гагарина московские армейцы встретятся с победителем Восточной конференции казанским «Ак Барсом». Первый матч между командами состоится 14 апреля в Татарстане.