ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в шестом матче финала Западной конференции КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу столичных армейцев. Автором решающей шайбы стал Михаил Григоренко.

ЦСКА выиграл с общим счетом в серии - 4:2.

В финале Кубка Гагарина московские армейцы встретятся с победителем Восточной конференции казанским «Ак Барсом». Первый матч между командами состоится 14 апреля в Татарстане.