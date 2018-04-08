Кими Райкконен наехал на ногу механику во время пит-стопа: видео

Звезда «Формулы-1» гонщик Ferrari Кими Райкконен во время пит-стопа наехал на ногу своему механику. Ужасный момент попал на телекамеры.

Как заявили в официальном Twitter команды, механика тут же госпитализировали в больницу, однако о его состоянии ничего не сообщается.

По всей видимости, кто-то из команды дал знак Райкконену, что машина готова для старта, хотя левое заднее колесо еще не было пристегнуто должным образом, а механик находился слишком близко к болиду, пишет Mirror.

В итоге 38-летнему финну еще и пришлось сойти с трассы из-за проблем с этим же злосчастным колесом.

Поклонники Райкконена при этом были разочарованы, что он даже после завершения гонки не подошел к гаражу и не поинтересовался самочувствием члена команды, которого травмировал.