Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата NHL в седьмой раз
За этот сезон NHL Овечкин забил в ворота соперников 49 шайб в течение 82 матчей и заслужил таким образом приз «Морис Ришар Трофи».
Фото: Tony Quinn Icon Sportswire / Globallookpress
Российский хоккеист и капитан команды Washington Capitals Александр Овечкин в седьмой раз получил престижный приз «Морис Ришар Трофи». Он вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
За прошедший сезон Овечкин в качестве нападающего забросил в ворота соперников 49 шайб в течение 82 матчей. В первую пятерку по количеству снайперских бросков также вошел россиянин Евгений Малкин, за тот же период он забил 42 шайбы.
Ранее сообщалось, что Овечкин побил очередной рекорд - впервые в истории Национальной хоккейной лиги он стал лучшим снайпером команды 13 раз подряд. Раньше данный рекорд принадлежал Рику Нэшу и Горди Хоу, это спортсмены оставались лучшими снайперами своих команд на протяжении 11 сезонов подряд.