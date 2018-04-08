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Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата NHL в седьмой раз

Вадим Синицын
14:20 08.04.2018
За этот сезон NHL Овечкин забил в ворота соперников 49 шайб в течение 82 матчей и заслужил таким образом приз «Морис Ришар Трофи».
Фото: Tony Quinn Icon Sportswire / Globallookpress

Российский хоккеист и капитан команды Washington Capitals Александр Овечкин в седьмой раз получил престижный приз «Морис Ришар Трофи». Он вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

За прошедший сезон Овечкин в качестве нападающего забросил в ворота соперников 49 шайб в течение 82 матчей. В первую пятерку по количеству снайперских бросков также вошел россиянин Евгений Малкин, за тот же период он забил 42 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил очередной рекорд - впервые в истории Национальной хоккейной лиги он стал лучшим снайпером команды 13 раз подряд. Раньше данный рекорд принадлежал Рику Нэшу и Горди Хоу, это спортсмены оставались лучшими снайперами своих команд на протяжении 11 сезонов подряд.

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