Пусть в Москву приедет, там разберемся – отец Хабиба Нурмагомедова о Коноре Макгрегоре

Конор Макгрегор может приехать в Москву, чтобы решить все вопросы, которые у него есть к Хабибу Нурмагомедову. Это предложение озвучил отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов в беседе с сайтом «Звезды».

Абдулманап Нурмагомедов рассказал и о подготовке Хабиба к бою. По его словам, выбор Эла Яквинты в качестве соперника стал неожиданным, команда рассматривала стиль и продумывала тактику против других бойцов. На изучение Яквинты у Нурмагомедова было очень мало времени.

«Пусть приедет (Конор Макгрегор) в Москву, там разберемся… Мы только за сутки узнали, что за соперник (Эл Яквинта). Разбирали всех бойцов, а он был одиннадцатым номером. Времени долго изучать не было… Пояс у России. Мы хотели преподнести подарок для России. В сильной стране должны быть сильные личности», - поделился Абдулманап Нурмагомедов.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил в титульном бою чемпионата Ultimate Fighting Championship. Он стал первым регулярным чемпионом этого турнира родом из России. Судьи единогласно присудили победу Нурмагомедову, отдав ему титул чемпиона в легком весе.