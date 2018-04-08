Глава UFC включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов является одним из трех лучших действующих бойцов. Такого мнения придерживается президент UFC Дэйна Уайт.

В воскресенье российский боец в Нью-Йорке единогласным решением судей одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал обладателем титула UFC в легком весе. Нурмагомедов стал первым регулярным чемпионом этого турнира родом из России.