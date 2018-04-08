Пока Конор дерется с автобусами, я дерусь с реальными гангстерами – Нурмагомедов о чемпионском бое UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поведение Конора Макгрегора в речи, которую произнес после чемпионского титульного боя против Эла Яквинты. Речь россиянина опубликована UFC.

- GSP fight in November - Iaquinta's a real gangster - Where's the chicken That's a lot of information to digest, @TeamKhabib #UFC223 pic.twitter.com/N9wS1fpkJy — UFC (@ufc) 8 апреля 2018 г.

Нурмагомедов поблагодарил оппонента за бой, отметив, что соперник – «настоящий бруклинский гангстер». Боец вспомнил и о Коноре Макгрегоре, и поинтересовался, где же он сейчас и почему не согласился на бой.

«Где Конор? Он хочет драться только с автобусами? А я хочу драться с настоящими гангстерами», - сказал Нурмагомедов

Ранее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC. Ирландец попытался разбить стекло транспорта средства, бросаясь в него фрагментами металлического заграждения, кроме того, он нанес травму американскому бойцу Майклу Кьези. Точная причина атаки пока неизвестна.