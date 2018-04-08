Овечкин впервые в истории NHL стал лучшим снайпером команды 13-й раз подряд
Россиянин завоевал еще один рекорд Национальной хоккейной лиги.
Фото: Dirk Shadd / ZUMAPRESS / Globallookpress
Российский хоккеист и капитан клуба Washington Capitals Александр Овечкин завоевал очередной рекорд. По итогам регулярного чемпионата NHL он тринадцатый раз подряд стал лучшим снайпером команды.
Овечки стал первым в истории Лиги хоккеистом, которому удалось так долго оставаться лучшим снайпером команды. Раньше данный рекорд принадлежал Рику Нэшу и Горди Хоу, это спортсмены оставались лучшими снайперами своих команд на протяжении одиннадцати сезонов подряд.
Ранее сообщалось, что россиянин вошел в пятерку лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги по голам за один клуб. Овечкин забросил 605 шайб за свою команду, опередив таким образов Бобби Халла, в активе которого 604 гола за Chicago Blackhawks.