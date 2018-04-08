Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил в титульном бою чемпионата Ultimate Fighting Championship, заслужив звание чемпиона. Он стал первым регулярным чемпионом этого турнира родом из России.

Соперником Нурмагомедова стал американец Эл Яквинта. Единоборцы провели в октагоне все пять раундов, положенных по регламенту. Судьи единогласно присудили победу Нурмагомедову, отдав ему титул чемпиона в легком весе.

Изначально сразиться с россиянином должен был боец Тони Фергюсон, однако он получил травму и отказался от боя. На замену ему вышел Макс Холлоуэй, однако и этот спортсмен вскоре снялся с боя, так как врачи запретили ему продолжать «сушку» до необходимого веса.