Как Роналдиньо: Месси забил шесть мячей со штрафных в одном чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси один из трех своих мячей в поединке 31-го тура чемпионата Испании по футболу с «Леганесом» забил прямым ударом со штрафного.

Как сообщается на официальной странице Opta Sports в Twitter, этот реализованный штрафной стал для футболиста уже шестым в текущем розыгрыше испанского чемпионата.

Отмечается, что последний игрок, который смог сделать подобное достижение, был бразильский футболист Роналдиньо, в сезоне 2006/2007 забивший шесть мячей со штрафных.