Игрок французского футбольного клуба умер в возрасте 18 лет

Во Франции скончался защитник футбольного клуба «Гавр» Самба Диоп. Как сообщается на сайте команды, их воспитанник ушел из жизни в возрасте 18 лет.

«Это ужасный момент для всех членов клуба - от футбольной школы до игроков основы, волонтеров и администраторов. Выражаем глубочайшие соболезнования семье Самбы», - сказали в пресс-службе клуба.

Причину смерти молодого спортсмена в команде не уточнили.

Клуб «Гавр» выступает во втором дивизионе чемпионата Франции. В текущем сезоне Диоп сыграл более 20 матчей за дубль команды.