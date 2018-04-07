СМИ написали про отставку Манчини с поста тренера «Зенита»

В мае главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Роберто Манчини покинет свой пост. С таким утверждением выступила итальянская пресса, в частности авторитетная спортивная газета La Gazzetta dello Sport.

По сведениям журналистов, Манчини после отставки возглавит сборную Италии. Якобы уже в это воскресенье, 8 апреля, в Риме у специалиста состоится встреча с представителями Федерации футбола Италии.

«Манчини уйдет в отставку сразу же после окончания чемпионата России, 13 мая», - уточнила La Gazzetta dello Sport.

Роберто Манчини возглавил «Зенит» в 2017 году, войдя, если верить прессе, в число 15 самых высокооплачиваемых тренеров мира. Ранее он тренировал «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Фиорентину»и «Лацио».