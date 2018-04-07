Английские клубы начали борьбу за Александра Головина

Уже ближайшим летом полузащитник московского ЦСКА может перейти в «Ньюкасл». Об интересе английской команды к 21-летнему россиянину сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отмечает издание, в руководстве клуба «высоко оценивают» технические характеристики Головина и полагают, что он «идеально впишется» в их модель игры. За полузащитника, добавляет портал, армейцы просят десять миллионов фунтов, «Ньюкасл» эта сумма якобы устраивает.

Кроме «Ньюкасла», добавляет «Спорт-Экспресс», интерес к Головину давно проявляет «Арсенал», и желание лондонцев приобрести полузащитника стало еще больше после матча с армейцами в Лиге Европы, где россиянин забил эффектный гол и отметился множеством других полезных действий.

Официально в ЦСКА, «Ньюкасле» и «Арсенале» информацию о вероятном трансфере Головина пока не комментируют.