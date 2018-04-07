Буффон сделал подарок капитану «Спартака»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон записал видеообращение к капитану московского «Спартака» Денису Глушакову и подарил лидеру «красно-белых» футболку со своим номером. Ролик с приветствием Джиджи опубликовал у себя в Instagram сам Глушаков.

«Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, и этот подарок - для тебя. Надеюсь, ты будешь рад ему. Счастливо!», - сказал Буффон.

Глушаков в подписи под роликом в шутку отметил, что спартаковские вратари так и не смогли подарить ему то, о чем он так давно мечтал, поэтому это и пришлось делать итальянцу.