Опубликовано полное видео нападения Макгрегора на автобус с бойцами UFC

В Сети размещено полное видео с моментом нападения ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на бойцов UFC в Бруклине. Ролик размещен на официальном YouTube-канале спортивной организации.

На видео запечатлен момент яростной атаки ирландца. Он атакует автобус, бросая фрагменты металлических заграждений. Кроме того, в ролике присутствует боец UFC Хабиб Нурмагомедов и даны комментарии других участников спортивного объединения, находящихся на месте событий.

Помимо автобуса, Макгрегор нанес ущерб американскому бойцу Майклу Кьези, разбив ему голову. Теперь спортсмен намерен подать в суд на ирландца. После атаки боец самостоятельно решил сдаться полиции, сейчас он находится под арестом, однако обвинение пока не предъявлено.

В компании Макгрегора был замечен ирландский боец русского происхождения Артем Лобов. В качестве санкций было принято решение снять его с предстоящего турнира UFC 223. Предположительно, действия Макгрегора являются реакцией на решение лишить его титула чемпиона UFC. По другой версии, ирландец хотел отомстить Нурмагомедову после стычки с Лобовым.