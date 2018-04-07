Боец MMA Макгрегор освобожден из-под стражи за залог

Ирландский боец Коннор Макгрегор, который накануне атаковал автобус с участниками UFC 223, освобожден из под стражи под залог. Об этом в Twitter-аккаунте заявил журналист MMA Fighting Ариель Хельвани.

По словам журналиста, нью-йоркский суд принял решение выпустить бойца под залог в размере $50 тысяч. Как сообщил Хельвани, сумма была незамедлительно внесена и Макрегор вместе со своим телохранителем покинул зал суда. Следующее слушание назначено на 14 июня.

Напомним, ирландский боец сдался властям после того, как атаковал автобус с бойцами UFC, ему предъявили обвинения. Действия Макрегора привели к тому, что Майкл Кьеза и Рэй Борг получили телесные повреждения и из не допустили к поединкам.