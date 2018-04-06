Холлоуэя не допустили до боя с Нурмагомедовым

Макса Холлоуэя не допустили к бою против Хабиба Нурмагомедова по медицинским причинам. Об этом сообщил инсайдер ESPN Бретт Окамото. По его словам, врачи не позволили Холлоуэю продолжить сушку.

«Макс продолжал сушку и был близок к нужному весу, но доктора его остановили. Доктора сняли его с турнира, мы не снимались. Макс собирался выступать», – цитирует члена команды Холлоуэя Sports.ru.

UFC 223 должен состояться 7 апреля. Макс Холлоуэй вышел на замену травмированному Тони Фергюсону и должен был сразиться с Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона в легком весе. За срыв поединка американец Фергюсон был лишен временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.