«Спартак» потерял одного из своих ключевых игроков

Защитник столичного футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко, получивший травму в матче Кубка России против «Крыльев Советов», пропустит около двух недель. Врачи диагностировали у игрока микронадрыв приводящей группы мышц левого бедра. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В ближайшем 25-м туре «Спартак» сыграет гостевой матч с «Анжи». Игра состоится 8 апреля на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Сейчас «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. На первой строке располагается «Локомотив».

34-летний Андрей Ещенко сыграл за «Спартак» в нынешнем сезоне 30 матчей и сделал три голевые передачи.