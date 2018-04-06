Легендарная норвежская лыжница Марит Бьорген завершила спортивную карьеру

Норвежская лыжница Марит Бьорген объявила о завершении спортивной карьеры. Ее слова приводит издание NRK.

«Я чувствую, что у меня нет нужной мотивации для того, чтобы на сто процентов подготовиться к сезону. Поэтому я решила завершить карьеру», - сказала норвежка.

Марит Бьорген является самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр. На ее счету восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

Кроме того 38-летняя норвежка занимала первые места на чемпионатах мира 18 раз, 114 раз выигрывала на этапах Кубка мира и четырежды побеждала в общем зачете. А в 2015 году Бьорген одержала победу в многодневной лыжной конке «Тур де Ски».

Ранее о завершении своей карьеры объявил норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален. В общей сложности 44-летний спортсмен на разных этапах Кубка мира одержал 95 побед, еще 20 раз он финишировал первым в гонках чемпионатов мира. На последнюю Олимпиаду в Пхенчхане легендарный биатлонист попасть не сумел.