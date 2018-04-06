Овечкин вошел в топ лучших игроков в истории НХЛ по голам за один клуб

Нападающий Washington Capitals вошел в пятерку лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги по голам за один клуб после того как забросил шайбу в ворота Nashville Predators в матче регулярного чемпионата. Этот гол стал для россиянина 605-м в карьере в НХЛ за хоккейный клуб.

Таким образом, Овечкин опередил Бобби Халла, в активе которого 604 гола за Chicago Blackhawks.

В начале апреля российский нападающий в матче с Pittsburgh Penguins вышел на лед в своей тысячной игре НХЛ. Он стал 319-м хоккеистом и седьмым гражданином РФ в истории лиги, достигшим данной отметки.