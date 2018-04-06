Поветкина назначили обязательным претендентом на титул чемпиона мира

Российский боксер Александр Поветкин официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Бой россиянина с обладателем пояса британцем WBA Энтони Джошуа должны организовать в течение 150 дней.

«Сегодня Поветкин назначен обязательный претендентом к Джошуа по WBA. Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры», - написал Рябинский.

Внимание! Сегодня Поветкин назначен обязательный претендентом к Джошуа по WBA!!! Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа НЕ имеет права ни с кем драться до Саши!!! 30 дней на переговоры.! — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 6 апреля 2018 г.

В конце марта в Уэльсе Поветкин в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA. После нокаута Прайс поднялся лишь с помощью врачей.

В тот же день Джошуа решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера по очкам. Он одержал 21-ю победу в 21 бою, но впервые за свою профессиональную карьеру не смог отправить соперника в нокаут. Джошуа объединил у себя титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO. Оставшийся пояс в супертяжелом весе - Всемирного боксерского совета (WBC) - принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру. Однако Джошуа сможет побороться за него только после поединка с Поветкиным.

Российский боксер Александр Поветкин за карьеру выиграл 34 боя, 24 из которых нокаутом, а также потерпел одно поражение от украинца Владимира Кличко в октябре 2013 года.