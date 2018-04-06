Хочешь пообщаться – приеду: Нурмагомедов ответил Макгрегору за нападение на автобус

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выходку с Конором Макгрегором, который накануне напал на автобус с участниками Абсолютного бойцовского турнира UFC 223 в Нью-Йорке.

По словам Нурмагомедова, находившегося в этот момент внутри транспортного средства, он смеялся над поступком ирландца.

«Ты разбил окно. Зачем? Почему ты тогда не залез в автобус? Если ты настоящий гангста, то почему бы тебе было не забраться в салон? Бруклин - место с богатой гангстерской историей. Хотел поговорить? Скажи мне, где ты находишься, и если хочешь пообщаться, то никаких проблем - я приеду», - цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».