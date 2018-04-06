Боец UFC Макгрегор арестован за нападение на автобус

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сдался властям после скандала с нападением на автобус, передает агентство Reuters.

Накануне Макгрегор перед вечером Абсолютного бойцовского турнира UFC223 бросил ограждение в автобус со спортсменами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. В результате атаки один из спортсменов получил травму лица.

После того, как видео распространилось в СМИ и социальных сетях, Макгрегор решил сдаться полиции, сообщил представитель полицейского управления Нью-Йорка. На данный момент бойцу еще не предъявлено обвинение, ведется расследование инцидента.

Предположительно, действия Макгрегора являются реакцией на лишение его чемпионского пояса.