Боец UFC Макгрегор арестован за нападение на автобус
В Бруклине Макгрегор напал на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата.
Фото: Joel Marklund / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Видео: MailOnline Sport / Youtube
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сдался властям после скандала с нападением на автобус, передает агентство Reuters.
Накануне Макгрегор перед вечером Абсолютного бойцовского турнира UFC223 бросил ограждение в автобус со спортсменами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. В результате атаки один из спортсменов получил травму лица.
После того, как видео распространилось в СМИ и социальных сетях, Макгрегор решил сдаться полиции, сообщил представитель полицейского управления Нью-Йорка. На данный момент бойцу еще не предъявлено обвинение, ведется расследование инцидента.
Предположительно, действия Макгрегора являются реакцией на лишение его чемпионского пояса.