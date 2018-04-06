Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве

В Москве начал работать центр по размещению туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В Москве начал работу городской центр по размещению болельщиков и туристов. Через него можно узнать о наличии свободных мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье на период проведения чемпионата мира по футболу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр использует специальную информационную базу, в которой представлено более шести тысяч номеров отелей столицы. В дальнейшем база будет расширяться. Ее также пополнят отели из Московской области.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В Москве пройдет 12 матчей.