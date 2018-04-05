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Исинбаева назвала своего сына в честь богатыря

Наталья Вальханская
20:20 05.04.2018
В своем Instagram спортсменка поделилась, что быть мамой двоих детей не так уж просто.
Исинбаева назвала своего сына в честь богатыря
Фото: Patrick Seeger / dpa / Globallookpress

Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева раскрыла имя своего сына, который родился 13 февраля этого года.

Отца ребенка, мужа Исинбаевой, зовут Никита Петинов, а сына пара назвала Добрыня. В итоге вместе с отчеством мальчик стал тезкой героя русского народного эпоса – богатыря Добрыни Никитича.

«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы - герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», - написала Исинбаева в своем Instagram.

У Исинбаевой и Петинова, который является мастером спорта по метанию копья, есть еще дочка Ева, которая родилась в 2014 году.

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