Не на жизнь, а на смерть: драку хоккеисток в Красноярске не смогли остановить даже арбитры

В концовке матча Женской хоккейной лиги спортсменки из «Бирюсы» и «Арктик-Университета» устроили потасовку.

В драке активное участие приняли пять хоккеисток, пыл которых не смогли остудить даже трое арбитров. Как видно на кадрах с матча, девушки бились с невероятным энтузиазмом.

Инцидент произошел за 11 секунд до финальной сирены, а в игре со счетом 4:0 вела «Бирюса». Так что накал страстей нельзя списать на нервную концовку. Тем более, что в этом заключительном матче ЖХЛ разыгрывались пятая и шестая строчки в турнирной таблице.