«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России

В Самаре закончился четвертьфинальный матч Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком», который должен был состояться еще 28 февраля, но был перенесен на 4 апреля из-за холодной погоды.

Первый гол в матче забил нападающий «красно-белых» Зе Луиш на 20-й минуте встречи после передачи Фернандо.

На 71-й минуте спартаковцы поймали соперника на контратаке. Все тот же Зе Луиш покатил мяч в штрафную на свободного Квинси Промеса, который пробил точно в нижний угол.

На 77-й минуте третий гол в ворота Евгения Конюхова оформил Луис Адриано.

На второй добавленной к основному времени матча минуте нападающий самарского клуба Александр Соболев смог забить в ворота Александра Селихова так называемый «гол престижа».

По итогам матча, который закончился со счетом 3:1 в пользу «Спартака», московский клуб выходит в полуфинал Кубка России, где на своем поле сыграет с командой «Тосно» из Ленинградской области.