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Выше двух метров: стало известно, с какой высоты Роналду забил один из самых эффектных голов

Вадим Синицын
14:24 04.04.2018
Роналду исполнил бисиклету в ворота противника – футбольный трюк, при котором спортсмен бьет по мячу в падении через себя, резко оторвавшись от земли.
Выше двух метров: стало известно, с какой высоты Роналду забил один из самых эффектных голов
Фото: Insidefotoimago / sportfotodienst / Globallookpress

Стало известно, с какой высоты забил мяч в падении через себя португальский футболист Криштиану Роналду в матче с «Ювентусом» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sports.ru.

Выступающий за испанский «Реал» прославленный футболист исполнил бисиклету в ворота противника – так называется футбольный трюк, при котором спортсмен бьет по мячу в падении через себя, резко оторвавшись от земли.

Выяснилось, что португалец ударил по мячу, когда тот был на высоте 2,23 метра от земли, при этом рост самого Роналду – 1,87 метра. Это не рекордный показатель в карьере нападающего – в матче с «Манчестер Юнайтед» он забил головой с высоты 2,93 метра.

Мастерством португальца восхитились даже его соперники, проигравшие матч со счетом 0:3. Как отметил защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи, гол Роналду войдет в историю.

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