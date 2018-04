Выше двух метров: стало известно, с какой высоты Роналду забил один из самых эффектных голов

Стало известно, с какой высоты забил мяч в падении через себя португальский футболист Криштиану Роналду в матче с «Ювентусом» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sports.ru.

Выступающий за испанский «Реал» прославленный футболист исполнил бисиклету в ворота противника – так называется футбольный трюк, при котором спортсмен бьет по мячу в падении через себя, резко оторвавшись от земли.

Ronaldo just did this 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/UStfznyIAL