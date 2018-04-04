Выше двух метров: стало известно, с какой высоты Роналду забил один из самых эффектных голов

Стало известно, с какой высоты забил мяч в падении через себя португальский футболист Криштиану Роналду в матче с «Ювентусом» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sports.ru.

Выступающий за испанский «Реал» прославленный футболист исполнил бисиклету в ворота противника – так называется футбольный трюк, при котором спортсмен бьет по мячу в падении через себя, резко оторвавшись от земли.

Ronaldo just did this 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/UStfznyIAL — Chris Chambers (@CapitalChambo) 3 апреля 2018 г.

Выяснилось, что португалец ударил по мячу, когда тот был на высоте 2,23 метра от земли, при этом рост самого Роналду – 1,87 метра. Это не рекордный показатель в карьере нападающего – в матче с «Манчестер Юнайтед» он забил головой с высоты 2,93 метра.

Мастерством португальца восхитились даже его соперники, проигравшие матч со счетом 0:3. Как отметил защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи, гол Роналду войдет в историю.