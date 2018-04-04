Роналду забил гол словно из PlayStation: видео

Мадридский «Реал» встретился с итальянским «Ювентусом» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. В ходе встречи выступающий за «Реал» Криштиану Роналду забил один из самых эффектных голов в своей карьере.

Ronaldo just did this 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/UStfznyIAL — Chris Chambers (@CapitalChambo) 3 апреля 2018 г.

Мастерством португальца восхитились даже его соперники, проигравшие матч со счетом 0:3. Как отметил защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи, гол Роналду войдет в историю. Он забил мяч в ворота в падении через себя, исполнив так называемую «бисиклету».

«Второй гол Криштиану был словно из Playstation», - цитирует защитника «Ювентуса» пресс-служба УЕФА.

Футболист добавил, что в борьбе с Роналду необходимо действовать идеально, не давать ему свободного пространства, иначе наказание последует незамедлительно. Ответный матч, в котором «Ювентус» попробует взять реванш, состоится в Мадриде 11 апреля.