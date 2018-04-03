Дзюба пообещал покусать Суареса

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба пообещал в случае приглашения в сборную на матче с Уругваем не дать шансов показать себя звездному нападающему Луису Суаресу.

«Закроем Суареса, покусаем его прямо на бровке», – сказал футболист в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, сам уругвайский форвард, по подсчетам журналистов, восемь раз кусал своих противников за время своей профессиональной карьеры. «Барселона», за которую выступает Суарес, даже добавила в его контракт пункт о запрете на укусы.

В 2014 году Суарес получил четырехмесячную дисквалификацию за укус итальянского защитника Джорджо Кьеллини в матче чемпионата мира.