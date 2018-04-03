Легендарный Бьорндален объявил о завершении карьеры
За свою карьеру Бьорндален восемь раз становился олимпийским чемпионом, 95 раз побеждал на этапах Кубка мира и 20 раз – в гонках чемпионатов мира.
Фото: Sven Hoppe/ dpa/ Globallookpress
Норвежский биатлонист восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален объявил о том, что по окончании текущего сезона он закончит свою карьеру. Об этом спортсмен сказал во время специальной пресс-конференции.
«Я бы с удовольствием выступал еще несколько лет, но это мой последний сезон», – констатировал он.
Бьорндален, помимо восьми золотых наград, завоевывал на Олимпиадах четыре серебряных и одну бронзовую медали. Кроме того, 44-летний биатлонист шесть раз побеждал в общем зачете Кубка мира.
В общей сложности норвежец на разных этапках Кубка мира одержал 95 побед, еще 20 раз он финишировал первым в гонках чемпионатов мира.
На последние Олимпийские игры – в Пхенчхане – прославленный биатлонист попасть не сумел.