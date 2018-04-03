Легендарный Бьорндален объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален объявил о том, что по окончании текущего сезона он закончит свою карьеру. Об этом спортсмен сказал во время специальной пресс-конференции.

«Я бы с удовольствием выступал еще несколько лет, но это мой последний сезон», – констатировал он.

Бьорндален, помимо восьми золотых наград, завоевывал на Олимпиадах четыре серебряных и одну бронзовую медали. Кроме того, 44-летний биатлонист шесть раз побеждал в общем зачете Кубка мира.

В общей сложности норвежец на разных этапках Кубка мира одержал 95 побед, еще 20 раз он финишировал первым в гонках чемпионатов мира.

На последние Олимпийские игры – в Пхенчхане – прославленный биатлонист попасть не сумел.