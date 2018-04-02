Фергюсона лишили пояса UFC после отказа от боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон отказался от боя с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, который должен был состояться 7 апреля в Нью-Йорке.

За срыв поединка Фергюсона лишили временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, за который так хотел побороться Нурмагомедов перед объявлением о завершении карьеры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера российского бойца Ризвана Магомедова, Фергюсон отказался от боя из-за полученной травмы ноги.

Недавно известный португальский футболист Криштиану Роналду обменялся подарками с Хабибом Нурмагомедовым.