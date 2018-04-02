Алина Загитова ответила на вопрос о личной жизни

Чемпионка Игр-2018 по фигурному катанию назвала своей главной целью после победы на Олимпиаде продолжать дарить эмоции зрителям. Интервью спортсменки было опубликовано на сайте Team Russia.

«Чисто и с удовольствием откатать свои программы и передать зрителям все эмоции, которые я испытываю на льду», – ответила она на соответствующий вопрос.

Говоря о том, какой подарок из тех, что болельщики часто бросают на лед, самый желанный, Загитова отметила, что таковым являются не какие-то вещи, а аплодисменты.

«Когда зрителям нравится то, что я делаю на льду. Когда они встают со своих мест и начинают аплодировать. Это главный подарок для меня», – уточнила спортсменка.

Ответила фигуристка и на вопрос о личной жизни, признавшись, что ей пока не до этого.

«Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более», – заключила Загитова.

Алина Загитова выиграла золото Игр в Пхенчхане в одиночном женском катании, а также стала обладательницей серебряной награды в командных соревнованиях.