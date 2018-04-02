«Краснодар» отправил Шалимова в отставку

Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара». Такое решение приняло руководство команды. Имя нового наставника объявят в ближайшее время, сообщает пресс-служба клуба.

«ФК "Краснодар" благодарит Игоря Михайловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности», – говорится в сообщении.

Игорь Шалимов руководил ФК «Краснодар» с сентября 2016 года. При нем клуб провел 66 матчей, в которых одержал 30 побед, 19 раз сыграл вничью и 17 раз уступил.

В текущем сезоне чемпионата России после 24 туров «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. В прошлом сезоне «горожане» финишировали на четвертом месте.