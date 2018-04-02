Овечкин вышел на лед в своем 1000-м матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Питтсбургом» вышел на лед в своей тысячной игре НХЛ.

Он стал 319-м хоккеистом, а также седьмым россиянином в истории лиги, достигшим отметки в тысячу игр.

The first in franchise history to play 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ games with the Washington Capitals is the man we call Alexander the #Gr8.More on the Milestone: https://t.co/cQsOglncMs#OV1000 #ALLCAPS pic.twitter.com/lbJx0oN839 — Washington Capitals (@Capitals) 1 апреля 2018 г.

Отметим, что Овечкин – первый россиянин, который смог провести все тысячу матчей, играя за один клуб.

В этом сезоне 32-летнему хоккеисту в 79 матчах удалось забросить в ворота соперников 45 шайб, а также сделать 38 результативные передачи. Всего у Овечкина на счету 603 шайбы и 515 результативных передач.