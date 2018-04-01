Назван самый титулованный футболист

Защитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес признан самым титулованным футболистом в истории. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте MisterChip, который ведет журналист ESPN и AS.

После того как 31 марта Дани Алвес в составе «Пари Сен-Жермен» стал обладателем французского Кубка лиги, этот трофей стал 36-м в его карьере. Таким образом, Алвес стал самым титулованным футболистом в истории, обогнав британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, которые побеждали в соревнованиях по 35 раз.

Бразилец выступает за ПСЖ с лета 2017 года. До этого он играл за «Барселону», с которой и выиграл большую часть своих трофеев.