Решающий момент боя между Поветкиным и Прайсом показали на видео
Решающий момент боя между британцем Дэвидом Прайсом и россиянином Александром Поветкиным выложен в Сеть.
На кадрах видно, как российский боец уверенно отправил британца в нокаут благодаря апперкоту – Поветкин поразил соперника левым ударом снизу и чуть сбоку. После этого хода Прайс рухнул на настил и еще долго не мог прийти в себя.
В ходе боя российский боец неоднократно сокращал дистанцию и наносил удары, в то время как британец отвечал на выпады лишь редкими джебами.
Поветкин отправил соперника в нокдаун еще в ходе третьего раунда, однако британец сумел подняться. Лишь в ходе пятого раунда российскому бойцу удалось эффектно отправить Прайса в нокаут. Видео было опубликовано на YouTube.
Бой прошел в Кардиффе. За Поветкиным и Прайсом следили более 70 тысяч зрителей.
Ранее Поветкин поблагодарил британских болельщиков после победы над Прайсом.