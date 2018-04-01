Решающий момент боя между Поветкиным и Прайсом показали на видео

Решающий момент боя между британцем Дэвидом Прайсом и россиянином Александром Поветкиным выложен в Сеть.

На кадрах видно, как российский боец уверенно отправил британца в нокаут благодаря апперкоту – Поветкин поразил соперника левым ударом снизу и чуть сбоку. После этого хода Прайс рухнул на настил и еще долго не мог прийти в себя.

В ходе боя российский боец неоднократно сокращал дистанцию и наносил удары, в то время как британец отвечал на выпады лишь редкими джебами.

Поветкин отправил соперника в нокдаун еще в ходе третьего раунда, однако британец сумел подняться. Лишь в ходе пятого раунда российскому бойцу удалось эффектно отправить Прайса в нокаут. Видео было опубликовано на YouTube.

Бой прошел в Кардиффе. За Поветкиным и Прайсом следили более 70 тысяч зрителей.

Ранее Поветкин поблагодарил британских болельщиков после победы над Прайсом.