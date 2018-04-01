«Спартак» одержали победу над «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России

Московский «Спартак» одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче 24-го тура РФПЛ.

Футбольный матч, состоявшийся в российской столице, завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

В следующем туре «Спартак» 8 апреля проведет гостевую встречу с махачкалинским «Анжи», а «Тосно» в этот же день на своем поле сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.