«Спартак» одержали победу над «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Московский «Спартак» одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче 24-го тура РФПЛ.
Футбольный матч, состоявшийся в российской столице, завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».
В следующем туре «Спартак» 8 апреля проведет гостевую встречу с махачкалинским «Анжи», а «Тосно» в этот же день на своем поле сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.