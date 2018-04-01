Поветкин поблагодарил британских болельщиков после победы над Прайсом

Российский боксер Александр Поветкин сказал британским болельщикам слова благодарности за поддержку после поединка с Дэвидом Прайсом, который закончился победой россиянина.

«Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, люди в Великобритании действительно любят бокс. <…> Хочу сказать всем людям в Кардиффе слова благодарности за теплый прием, который они мне оказали», - приводит Sky Sports слова российского спортсмена.

Бой между Поветкиным и Прайсом состоялся в субботу 31 марта в столице Уэльса Кардиффе и завершился победой нокаутом в пользу россиянина.

Александр Поветкин защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету Поветкина - 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение от украинца Владимира Кличко.