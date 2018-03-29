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На ЧМ-2018 будут работать три российских арбитра

Павел Настин
17:45 29.03.2018
Главным в судейской бригаде будет Сергей Карасев, который в последние годы является единственным россиянином, судившим крупные международные матчи.
На ЧМ-2018 будут работать три российских арбитра
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Трое футбольных арбитров из России будут обслуживать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте FIFA.

Возглавил судейскую бригаду россиян арбитр Сергей Карасев, который за последние годы был единственным российским футбольным судьей, который работал на крупных международных турнирах. С 2008 года Карасев обслуживает матчи чемпионата России, в 2016 году он работал на чемпионате Европы во Франции, а также судействовал на футбольном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В 2017 году он был арбитром на матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а в сезоне 2015-2016 годов был признан Российским футбольным союзом как лучший арбитр страны.

Ассистировать Карасеву будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Всего мундиаль будут обслуживать 36 арбитров и 63 ассистента главного судьи. Примечательно, что на чемпионате не будет работать ни один английский судья.

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