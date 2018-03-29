Россия будет прекрасной хозяйкой ЧМ-2018 - экс-игрок сборной Бразилии Жилберто Силва

Чемпионат мира по футболу в России пройдет на высшем уровне, считает бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу Жилберто Силва. Своим мнением он поделился с телеканалом RT.

«Я думаю, все очень хорошо. Для страны важно сделать все на высшем уровне. Чтобы игроки и зрители чувствовали себя как можно более комфортно. Я думаю, что это будет замечательный турнир, а Россия выступит прекрасным организатором этого чемпионата мира», - заявил Силва.

Он отметил, что некоторые российские стадионы произвели на него большое впечатление. В частности, московскую арену «Лужники» спортсмен сравнил со стадионом «Маракана» в Бразилии.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 12 стадионов в 11 городах.