По завершении сезона 2018/19 КХЛ покинет минимум один клуб
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключил, что количество выведенных клубов может быть и больше.
Фото: pixabay
После сезона 2018-2019 гг. Из Континентальной хоккейной лиги уйдет один клуб, сообщает газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на президента КХЛ Дмитрия Чернышенко.
«Наш целевой показатель – 24 клуба, мы будем к нему приходить. После следующего сезона лигу покинет минимум один клуб. Может, и больше – если будет серьезная заявка от иностранного клуба», - заявил Чернышенко.
Ранее стало известно, что из состава участников КХЛ исключили клубы «Лада» и «Югра». Они перейдут в Высшую хоккейную лигу России.