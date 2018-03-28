Сотни болельщиков не попали на начало матча Россия – Франция в Санкт-Петербурге

Многие футбольные болельщики не смогли попасть на стадион «Санкт-Петербург» к началу товарищеской встречи между сборными России и Франции.

Судя по заявленной продаже билетов, на матче должны были присутствовать примерно 50 тысяч болельщиков, однако к началу игры трибуны оказались заполненными лишь наполовину. Перед пунктами пропуска образовались огромные очереди. Сотни фанатов не смогли попасть на начало встречи.

В Telegram-канале стадиона «Санкт-Петербург» сообщили, что менее чем за 25 минут до начала матча до граждан была доведена информация о временном закрытии входов 2 и 4 и работе входов 1, 3 и 5. Вскоре гейт №4 возобновил работу.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что футболисты сборной России уступили команде Франции со счетом 1:3 в контрольном матче, прошедшем в Санкт-Петербурге.