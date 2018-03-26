Футболисты РФПЛ и ФНЛ начнут матчи с минуты молчания в память о трагедии в Кемерово

Матчи 24-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в кемеровском Торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.

«Российская футбольная премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами», - говорится в сообщении.

Ближайшие матчи РФПЛ и ФНЛ состоятся 31 марта и 1 апреля.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» возник 25 марта на последнем, 4-м этаже, где размещались кинозалы, контактный зоопарк и детская игровая комната. К настоящему времени погибшими числятся 64 человека, более 40 обратились за медицинской помощью. Пожарные и спасатели продолжают разбор завалов на месте трагедии.